Temptation Island: Piersilvio Berlusconi interviene sulla mancata messa in onda e sul futuro della trasmissione (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island: da tempo ci sono polemiche e malumori, perché la trasmissione dell'azienda Fascino PGT per testare i sentimenti di coppie fidanzate, non è prevista quest'estate. Ora è addirittura intervenuto Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, per spiegare la situazione. Infatti sono usciti i palinsesti dell'azienda per l'anno nuovo e "Temptation" non c'è né nella versione "Nip" né in quella "Vip". Temptation Island: le parole di Pier Silvio Berlusconi Intervistato da Fanpage.it, il figlio di Silvio Berlusconi ha dichiarato che in azienda c'è l'intenzione di "sperimentare" altri programmi. C'è ancora interesse per "Temptation Island" e forse verrà ...

