Sinner-Isner domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di giovedì 30 giugno 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro l'americano John Isner nel terzo turno del torneo di Wimbledon 2022. Dopo il successo all'esordio contro Wawrinka, l'azzurro si è ripetuto ai danni dello svedese Ymer, imponendosi in quattro set e volando al terzo turno dello slam londinese per la prima volta in carriera. Sulla sua strada ora un avversario ostico come Isner, che in passato ha fatto semifinale in questo torneo e reduce da una grande vittoria su Andy Murray. Lo statunitense si è aggiudicato l'unico precedente, ma i due non si sono mai affrontati sull'erba. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Sinner e Isner scenderanno in campo domani (venerdì 1° luglio), con orario ancora da definire. La copertura televisiva di ...

