Pedro Almodóvar sta girando la sua risposta a 'Brokeback Mountain'

Il nuovo progetto del regista spagnolo sarà un cortometraggio e avrà come protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal

Il regista premio Oscar Pedro Almodóvar ha annunciato di star lavorando ad un nuovo progetto che ha come protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal. In una recente intervista con IndieWire, Pedro Almodóvar ha raccontato di essere al lavoro su un nuovo film dal titolo Strange

