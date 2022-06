Paltrinieri: «Le leggende dello sport non mi sembrano più su un altro pianeta. Phelps non è più un modello» (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri c’è stata l’ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri, che ha vinto la 10 chilometri, la classica gara di fondo, davanti all’altro italiano Domenico Acerenza. Oggi La Stampa lo intervista. Racconta le emozioni all’arrivo: «Stavo godendo e sapevo pure di avere Mimmo (Acerenza) dietro, me lo sentivo sui piedi. Lo so riconoscere, è il mio migliore amico». Con questo successo è diventato un campione che esce dal nuoto, si compara ai grandi dello sport? «Adesso ci sta. Le leggende non mi sembrano più su un altro pianeta. Credo sempre molto in me e prestazioni del genere sono incredibili: fino a quattro anni fa non me lo potevo neanche immaginare. Per arrivare a quattro medaglie in un Mondiale ho imparato a essere lucido, consapevole». Il suo allenatore ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 giugno 2022) Ieri c’è stata l’ennesima impresa di Gregorio, che ha vinto la 10 chilometri, la classica gara di fondo, davanti all’italiano Domenico Acerenza. Oggi La Stampa lo intervista. Racconta le emozioni all’arrivo: «Stavo godendo e sapevo pure di avere Mimmo (Acerenza) dietro, me lo sentivo sui piedi. Lo so riconoscere, è il mio migliore amico». Con questo successo è diventato un campione che esce dal nuoto, si compara ai grandi? «Adesso ci sta. Lenon mipiù su un. Credo sempre molto in me e prestazioni del genere sono incredibili: fino a quattro anni fa non me lo potevo neanche immaginare. Per arrivare a quattro medaglie in un Mondiale ho imparato a essere lucido, consapevole». Il suo allenatore ...

Pubblicità

napolista : #Paltrinieri: «Le leggende dello sport non mi sembrano più su un altro pianeta. Phelps non è più un modello» A La… - filippocc_ : RT @fvnzioniamo: #PALTRINIERI: gli eroi vengono ricordati i miti e le leggende non muoiono mai e gregorio da oggi è immortale è mito è legg… - shadesofamnesia : RT @svperstark: 'gli eroi vengono ricordati mentre i miti e le leggende non muoiono mai e Gregorio Paltrinieri da oggi è immortale, è mito,… - rainboyfriends : RT @svperstark: 'gli eroi vengono ricordati mentre i miti e le leggende non muoiono mai e Gregorio Paltrinieri da oggi è immortale, è mito,… - flazia24 : RT @svperstark: 'gli eroi vengono ricordati mentre i miti e le leggende non muoiono mai e Gregorio Paltrinieri da oggi è immortale, è mito,… -