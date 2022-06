Meteo Roma del 30-06-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 giugno 2022) venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino acquazzoni e temporali sui settori Alpini e prealpini variabilità asciutta altrove al pomeriggio ancora fenomeni su Alpi e Prealpi centro-orientali con locali sconfinamenti verso le pianure asciutto e soleggiato altrove fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il settentrione al centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni dove avremo solo il Valente al mattino e qualche velatura il pomeriggio tempo asciutto anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque al sud tempo stabile al mattino dovremmo Ampi spazi di sereno innocui addensamenti solo sulle Isole maggiori nessuna variazione nelle ore pomeridiane e serali con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi ...