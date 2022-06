Mauro Moretti | condannato in appello bis l’ex ad di Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio

Pubblicità

RaiNews

Nel processo d'appello - bis per la strage alla stazione di Viareggio del giugno 2009, L'ex ad di FS e Rfiè stato condannato a 5 anni, due in meno di quanto deciso nel primo appello. Quattro anni e due mesi e 20 giorni, invece, per Michele Mario Elia, ex ad di Rete ferroviaria italiana. Per ...Cinque anni di reclusione per. È questa la decisione dei giudici di Firenze nei confronti dell'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi, a processo nell'Appello bis per la strage ferroviaria di ... Strage di Viareggio, Mauro Moretti condannato a cinque anni Nel processo di appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni per ...In tutto ci sono state 13 condanne e 3 assoluzioni per l'incidente ferroviario del giugno 2009 che provocò 32 morti e centinaia di feriti ...