M5s fuori dal governo? Iscritti e parlamentari in pressing su Conte: 'Appoggio esterno' (Di giovedì 30 giugno 2022) - L'incredibile la giornata di ieri, con lo scontro Draghi - Conte, si è chiusa con l'incontro tra il Presidente della Repubblica e il leader dei 5 Stelle. Da registrare anche il caso Cancelleri, al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 giugno 2022) - L'incredibile la giornata di ieri, con lo scontro Draghi -, si è chiusa con l'incontro tra il Presidente della Repubblica e il leader dei 5 Stelle. Da registrare anche il caso Cancelleri, al ...

Pubblicità

LuigiGallo15 : Operazioni di palazzo a tutela dell'elite, ecco cosa significano le indiscrezioni su Draghi, che sta agendo fuori… - robertalombardi : Piena fiducia nel presidente @GiuseppeConteIT impegnato in queste ore difficili per tutta la comunità del… - GiorgioAntonel1 : RT @AlessandroPipi4: L’importante è non relegare questo fatto grave nell’ambito di una vendetta di Draghi per la mancata elezione al Quirin… - fusar2211 : RT @AlessandroPipi4: L’importante è non relegare questo fatto grave nell’ambito di una vendetta di Draghi per la mancata elezione al Quirin… - Tsanlicandro : RT @venis_77: @marcogiorgi67 @elio_vito @Marghe0855 @GiuseppeConteIT Certo, è l'unico al di fuori del M5S.. l'ectoplasma #Letta sta invece… -