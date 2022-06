LIVE Sonego-Gaston 7-6 6-4 6-4 | Wimbledon 2022 in DIRETTA | prova scintillante dell’azzurro che vola al terzo turno e aspetta Nadal

(Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Lorenzoshow sul campo 14 di! L’azzurro batte 7-6(4) 6-4 6-4 Hugoin due ore e trenta minuti ealcontro Rafaelo Ricardas Berankis, guadagnandosi presumibilmente un nuovo incontro sul Campo Centrale dopo gli ottavi contro Roger Federer dello scorso anno. L’italiano domina per lunghi tratti la sfida contro il giovane francese che lotta e annulla più chance di break ma alla fine si inchina al classe 1995. FINESET 6-4 GAME SET AND MATCH LORENZOCHEAL40-30 MATCH POINT! 30-30RIAPRE ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Sonego-Gaston 7-6 6-4 4-1 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro trova un altro break nel terzo set - #Sonego-G… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Dopo due ore di gioco #Sonego si porta sul 2-0 contro #Gaston: 7-6, 6-3! #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Dopo oltre un'ora di gioco, #Sonego conquista il #primoset con #Gaston 7-6 (7-4) #live - zazoomblog : LIVE Sonego-Gaston 4-3 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel primo set - #Sonego-Gaston #Wimbledon… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Wimbledon Lorenzo #Sonego a caccia delle qualificazione al terzo turno contro il francese… -

Tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW WIMBLEDON UNCOVERED INSTREAMING Le partite principali di oggi- Gaston Nadal - Berankis Tsitsipas - ......QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA30 - 15 Ottima prima del francese. 15 - 15 Scambio durissimo vinto da Gaston sulla diagonale di diritto. 0 - 15 Ottimo attacco con il back di rovescio di. 1 -...La diretta scritta di giovedì 30 giugno: Lorenzo Sonego alle prese col francese Gaston, avanzano Badosa e Kvitova ...Sull'erba di Londra il torinese affronta al secondo turno il francese. Terzo caso di Covid, positivo lo spagnolo Bautista-Agut ...