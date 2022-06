LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: si inizia con Vallortigara nell’alto, assente Jacobs (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:43 Fioccano i nulli sia nel secondo turno del lancio con il giavellotto, sia nel salto in alto femminile a 1.85m. 19:40 Nel mentre nel salto in alto Duplantis e Lavillenie entreranno in gara a 5.63m. 19.38 Vallortigara SUPERA 1.80m! Elena ha avuto bisogno di un tentativo in più, ma passa alla misura successiva. 19:37 Purtroppo Vallortigara è la prima ed unica atleta ad aver sbagliato la misura ad 1.80m. 19:35 Junnila e Tabashnyk passano 1.80m al primo tentativo. 19:32 Lo svedese Kim Amb va al season best nel giavellotto con 82.86m. 19.30 Nel salto in alto femminile la misura di ingresso sarà 1.75m, Vallortigara entrerà a 1.80m. 19:27 Jakub Vladejch, uno dei favoriti della vigilia, si inserisce in seconda posizione con 88.59m. 19:24 Si inizia ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:43 Fioccano i nulli sia nel secondo turno del lancio con il giavellotto, sia nel salto in alto femminile a 1.85m. 19:40 Nel mentre nel salto in alto Duplantis e Lavillenie entreranno in gara a 5.63m. 19.38SUPERA 1.80m! Elena ha avuto bisogno di un tentativo in più, ma passa alla misura successiva. 19:37 Purtroppoè la prima ed unica atleta ad aver sbagliato la misura ad 1.80m. 19:35 Junnila e Tabashnyk passano 1.80m al primo tentativo. 19:32 Lo svedese Kim Amb va al season best nel giavellotto con 82.86m. 19.30 Nel salto in alto femminile la misura di ingresso sarà 1.75m,entrerà a 1.80m. 19:27 Jakub Vladejch, uno dei favoriti della vigilia, si inserisce in seconda posizione con 88.59m. 19:24 Si...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non gareggia! Fastidio al gluteo - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Atletica #DiamondLeague Niente 100 metri per #Jacobs, che ha accusato un risentimento a un gluteo.… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs in gara alle 20.15! - #Atletica #Diamond… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: subito Dallavalle nel triplo e i velocisti a caccia delle m… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs all’ultimo test nei 100 prima dei Mondiali!… -