L'infiammazione del pancreas si è manifestata dopo una colonscopia. «Si lamentava per i crampi». La moglie, Kourtney Kardashian, è con lui (Di giovedì 30 giugno 2022) Pancreatite: è questa la causa della corsa in ospedale che ha tenuto con il fiato sospeso i fan di Travis Barker, 46 anni. Il 28 giugno, infatti, il batterista dei Blink-182 è stato portato d'urgenza in ospedale. La notizia era stata diffusa da TMZ, ma il motivo del malessere era sconosciuto. Ora è lo stesso sito di gossip a spiegare: l'artista ha una pancreatite.

Travis Barker dei Blink 182 è ricoverato per una pancreatite A quanto sembra, l'esame avrebbe causato diversi disturbi all'artista. I primi sintomi della pancreatite, che consiste in un'infiammazione del pancreas, sono infatti nausea, vomito, forti dolori. Il batterista dei Blink 182 soffrirebbe di una infiammazione acuta del fegato, come riportato dal sito 'Tmz', secondo il quale l'infezione sarebbe la conseguenza di una colonscopia alla quale Barker si è sottoposto.