Isola dei Famosi, ex vincitore fa coming out e presenta il suo compagno (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Calvani, 48 anni il prossimo 7 agosto, ha deciso di chiudere il Pride Month con un bellissimo coming out presentando il suo compagno sui social. Corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004 e vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2006, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Alessandro Franchini, il suo fidanzato. Luca Calvani, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 giugno 2022) Luca Calvani, 48 anni il prossimo 7 agosto, ha deciso di chiudere il Pride Month con un bellissimooutndo il suosui social. Corteggiatore di Uomini e Donne nel 2004 edell’deinel 2006, ha pubblicato uno scatto in compagnia di Alessandro Franchini, il suo fidanzato. Luca Calvani, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta nella storia dell'enologia etnea, i vini dell'Etna scendono ad una profondità di circa 50 metri… - jacopogiliberto : aggiornamento ucraina. l'isola dei serpenti ieri e oggi. quattro mesi fa, quando la presero per la prima volta,… - putino : Dopo l'annuncio del ritiro ????, il comandante in capo delle forze armate ???? Valery Zaluzhny ha mostrato un video di… -