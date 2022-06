Defenestramento in vista per Arcuri

(Di giovedì 30 giugno 2022) Domenicosilurato da Invitalia? Sembra molto più di un'indiscrezione, ma la conferma l'avremo solo oggi quando verranno rinnovati i vertici dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti controllata dal ministero dell'Economia., uomo legatissimo all'ex premier Giuseppe Conte, ne è amministratore delegato, e al suo posto potrebbe arrivare il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali - il quale godrebbe del forte appoggio del ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti - oppure da Antonino Turicchi, dirigente del ministero del Mef, uomo delle istituzioni. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito e nipote del Presidente della Repubblica, ma per evidenti motivi di opportunità escludiamo che sarà lui a dirigere una delle strutture più ...

Pubblicità

TuttoReggina.com

Accuse che diventano argomento di campagna elettorale all'Aquila, indelle elezioni del 12 ... in quota Lega, e in quanto tale ascoltato ai tempi deldi Testa nella scelta del ...Non ci sono scadenze in, tanto meno il 9 maggio, Giornata della Vittoria sovietica sul ... Un gruppo di alti ufficiali dei servizi russi starebbe lavorando aldel presidente ... L'angolo dei tifosi, la Reggina di Saladini e Cardona: le vostre mail