MACOMER – . Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, a margine dell'assemblea dei soci del Consorzio didel Pecorino Romano a Macomer, ha annunciato che "firmerò oggi unattuativo per ladella gastronomia di eccellenza con l'utilizzo di Dop e Igp:

MACOMER – Decreto tutela Dop e Igp con un fondo da 70 milioni di euro. Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, a margine dell'assemblea dei soci ...
Via libera definitivo del Consiglio dei ministri al decreto bollette che prevede misure per alleggerire l'impatto del caro energia anche nel terzo trimestre.