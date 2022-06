A Vite al Limite con quasi 300 kg: la storia choc di Tanisha, com’è oggi? Sarà un colpo vederla (Di giovedì 30 giugno 2022) Tanisha ha partecipato a Vite al Limite con quasi 300 kg: la sua è una storia davvero choc, ma com’è diventata oggi? Sarà un colpo vederla. In quanti ricordano la storia choc di Tanisha Cleveland, raccontata nel corso della quinta stagione di Vite al Limite? La donna ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per via L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 giugno 2022)ha partecipato aalcon300 kg: la sua è unadavvero, madiventataun. In quanti ricordano ladiCleveland, raccontata nel corso della quinta stagione dial? La donna ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan per via L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

marilenagasbar1 : @Vincenzo12_63 @letizialeti @AleksL74 ???????? 'Vite al limite'?????????? nuovo protagonista!!! - Vincenzo12_63 : RT @marilenagasbar1: @letizialeti @jobwithinternet @AleksL74 Bisogna segnalarlo al programma di Real Time 'Vite al limite'!!!?????? - WooyoMyShine : comunque se c’è una cosa che non sapete di me è che sono ossessionata da real time, se non rispondo ai messaggi? st… - Take_MyMedicine : RT @crudeledevil: se esiste la reincarnazione spero ci sia un limite di vite in cui potersi reincarnare e questa sia l’ultima per me - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @letizialeti @jobwithinternet @AleksL74 Bisogna segnalarlo al programma di Real Time 'Vite al limite'!!!?????? -