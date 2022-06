Ucraina | dalla guerra lampo alla guerra a oltranza

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Generalmente le guerre iniziano con l’aggressore persuaso di poter conseguire rapidamente una vittoria decisiva, conseguendo i suoi obiettivi politici, cioè imponendo la propria pace all’avversario, dopo la sua resa o il suo annientamento. Se l’offensiva iniziale fallisce, inizia una fase intermedia. In essa, entrambe le parti non cercano un compromesso, ma il miglioramento progressivo delle proprie posizioni. Gestiscono nel modo a ciascuno più conveniente – in relazione alle sue risorse materiali e politico-morali e alle vulnerabilità proprie e del nemico – l’azione di logoramento o di attrito che la contraddistingue. Quest’ultima può consistere in una serie di attacchi e contrattacchi limitati, oppure in un duello di artiglierie, oppure – più frequentemente – in una loro combinazione, colpendo anche la popolazione e le capacità economiche dell’avversario, per indurlo a negoziare da ...

Pubblicità

alex_orlowski : Questi simpatici neonazisti italiani che sul furgone hanno scritto 'Sterminatori di Ucraini' combattono da anni tr… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Due morti nei bombardamenti nel Sumy. Zelensky: 'Sulle nostre città 2.… - Corriere : «Svezia e Finlandia nella Nato», accordo raggiunto. Sì anche dalla Turchia. Zelensky: 2.800 missili russi lanciati… - AlbertoEnricoA2 : RT @Gianl1974: Questo fermo immagine di un missile X-22 volante,un centesimo prima dell'omicidio di dozzine di civili ucraini in un centro… - Michela_soy : ?? #Johnson: 'Se Putin fosse stato una donna non avrebbe attaccato l'Ucraina' Il primo ministro britannico Boris Jo… -

RaiNews

... è importante essere sempre pronti a fornire supporto, visto la brutalità che l'subisce e che noi non vedevamoSeconda guerra mondiale", ha continuato il numero uno dell'alleanza. I 30 ...... tentando di limitare i proventi del petrolio che finanziano l'invasione dell'. I ricavi ...di quasi il 50% del prezzo del petrolio quest'anno e questa settimana non è stato aiutato... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 126 - Johnson: se Putin fosse stato una donna non avrebbe attaccato Ucraina - Johnson: se Putin fosse stato una donna non avrebbe attaccato Ucraina ROMA (ITALPRESS) – Ancora morte e distruzione in Ucraina. La guerra continua da 126 giorni mentre si aggrava il bilancio delle vittime. In un ...Tre morti e cinque feriti: è questo il bilancio di un raid russo contro un palazzo nella città ucraina di Mykolaiv. Lo segnalano il sindaco, Oleksandr Sienkevych, e il governatore dell'oblast, Vitaliy ...