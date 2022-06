Traffico Roma del 29-06-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma di nome trovati dalla redazione nessuna novità rilevante tutto tranquillo sul Raccordo Anulare già appena lizzata da un incidente in carreggiata interna tra il bivio con la Roma L’Aquila uscita La Rustica qualche problema ancora sulla Flaminia all’altezza di via di Grottarossa dove è registrato un incendio di sterpaglie sul posto i vigili del fuoco la polizia locale ci sia un incidente sulla Trionfale nei pressi di via Pier Paolo Pasolini altro incidente in largo Brancaccio all’intersezione con via Merulana permane poi Traffico ancora intenso sulle strade prossime e adiacenti al litorale sulla Pontina ma ancora incolonnamenti tra Spinaceto il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina Attenzione si tratta di un incidente la polizia locale Ci segnala ancora ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedi nome trovati dalla redazione nessuna novità rilevante tutto tranquillo sul Raccordo Anulare già appena lizzata da un incidente in carreggiata interna tra il bivio con laL’Aquila uscita La Rustica qualche problema ancora sulla Flaminia all’altezza di via di Grottarossa dove è registrato un incendio di sterpaglie sul posto i vigili del fuoco la polizia locale ci sia un incidente sulla Trionfale nei pressi di via Pier Paolo Pasolini altro incidente in largo Brancaccio all’intersezione con via Merulana permane poiancora intenso sulle strade prossime e adiacenti al litorale sulla Pontina ma ancora incolonnamenti tra Spinaceto il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina Attenzione si tratta di un incidente la polizia locale Ci segnala ancora ...

