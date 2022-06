Reggina | Benedetto | ' La nomina di Cardona | un messaggio preciso all' esterno'

Pubblicità

citynowit : Mentre fissa all'interno la legge della società quindi regginità, competenza, onestà -

Nel suo discorso in sede di presentazione, il neo presidente dellaMarcello Cardona ha citato anche l'avvocato Pino, già massimo dirigente amaranto il quale, su Gazzetta del Sud, ha voluto esprimere la propria opinione sulla qualità del personaggio:...Così ha parlato in conferenza stampa il patron dellaFelice Saladini . Su Gazzetta del Sud ... decisivo nel passaggio di proprietà e poi quello di Francesco, competente ...Nel suo discorso in sede di presentazione, il neo presidente della Reggina Marcello Cardona ha citato anche l'avvocato Pino Benedetto, già massimo dirigente amaranto il quale, su Gazzetta del Sud, ha ...CARDONA - "Ringrazio Saladini per aver rilevato il club, non è stato affatto facile. Lo ringrazio per aver pensato a me, mando un saluto a Gravina e Balata, a tutti i presidenti della serie B e a tutt ...