Ragazza di 22 anni incinta cade dal balcone e muore: si indaga anche per omicidio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le autorità stanno seguendo ogni possibile pista per far luce sulla morte della 22enne di Brugherio, precipitata dal balcone della sua casa ieri 27 giugno, anche quella per omicidio: al momento, infatti, come riporta la stampa, si indaga principalmente sulle vie del suicidio, dell'omicidio e dell'istigazione al suicidio. Come riferito da alcune fonti a Fanpage, sembra che la Ragazza non vivesse da sola nell'appartamento al secondo piano del complesso edilizio Edilnord a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, e che ci fossero altre persone con lei in casa. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, hanno chiamato immediatamente i soccorsi: i medici e i paramedici del 118 si sono precipitati sul posto, ma per la Ragazza, ...

