Parte l'indagine su Ranucci: che succede al conduttore di Report (Di mercoledì 29 giugno 2022) È stata aperta un'indagine su Sigfrido Ranucci. Il giornalista non intende però commentare l'indagine per minacce, ritenendola «un atto dovuto dopo la denuncia annunciata» dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, spiegano all'Adnkronos fonti vicine al giornalista. Il giornalista, nell'apprendere dell'indagine avrebbe anche sottolineato con il suo entourage che «l'autore della denuncia è lo stesso che ha reso nota una lettera anonima rivelatasi completamente falsa al vaglio dell'audit aziendale e della procura. Comunque - avrebbe concluso Ranucci con i suoi - io, a differenza di molti di quelli che mi attaccano, ho fiducia nella magistratura». Il conduttore di Report, programma che va in onda su Rai3, si sarebbe anche sfogato con i suoi collaboratori per ...

