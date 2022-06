Omicidio Willy, la lettera di Marco Bianchi dal carcere: «Ho toccato il fondo, contenti? Non siamo mostri» (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita. Io e Gabriele siamo ragazzi di cuore, sinceri. Tutte quelle cattiverie che hanno detto contro di noi non sono vere, sono state solo bugie su bugie per farci toccare il fondo. siamo stati descritti sin dall’inizio, senza conoscere gli atti del processo, come mostri e assassini». Sono le parole di Marco Bianchi, uno dei quattro imputati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventenne ucciso di botte a Colleferro nel settembre 2020 mentre usciva da un locale con gli amici, e contenute in una lunga ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Hoil. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita. Io e Gabrieleragazzi di cuore, sinceri. Tutte quelle cattiverie che hanno detto contro di noi non sono vere, sono state solo bugie su bugie per farci toccare ilstati descritti sin dall’inizio, senza conoscere gli atti del processo, comee assassini». Sono le parole di, uno dei quattro imputati per l’diMonteiro Duarte, il ventenne ucciso di botte a Colleferro nel settembre 2020 mentre usciva da un locale con gli amici, e contenute in una lunga ...

Pubblicità

bianca_cappa : No, Bianchi, noi saremo contenti quando nelle tue parole troveremo tracce di redenzione. “Veri uomini” - dice - ma… - francescacuore6 : No ma figurati i mostri siamo noi che lo abbiamo ucciso. Ma accirt - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Omicidio Willy, la lettera di uno dei fratelli Bianchi alla madre della vittima: 'Non l'abbiamo ucciso noi, il vero colpevo… - AlexanderLandSp : Omicidio Willy, la lettera di uno dei fratelli Bianchi alla madre della vittima: 'Non l'abbiamo ucciso noi, il vero… - elaisafrenk : siete solo dei rifiuti che vanno ELIMINATI Vergogna! Tacete! #Bianchi -