Napoli, torna in auge il nome di Barak: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Napoli torna a seguire con attenzione la pista che porta a Barak dell’Hellas Verona: la valutazione è di 20 milioni Prima l’interesse poi un leggero raffreddamento e ora di nuovo in cima alla lista. Sono le montagne russe del mercato del Napoli per quanto riguarda l’interesse su Barak. Il centrocampista dell’Hellas Verona è tornato sui taccuini di Giuntoli come rinforzo per la mediana. La valutazione è di 20 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti tra le parti. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ila seguire con attenzione la pista che porta adell’Hellas Verona: la valutazione è di 20 milioni Prima l’interesse poi un leggero raffreddamento e ora di nuovo in cima alla lista. Sono le montagne russe del mercato delper quanto riguarda l’interesse su. Il centrocampista dell’Hellas Verona èto sui taccuini di Giuntoli come rinforzo per la mediana. La valutazione è di 20 milioni di euro e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti tra le parti. Lo scrive Il Mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Torna di moda il nome di #Barak per il #Napoli ?? - rep_napoli : Salvatore Naldi torna presidente di Federalberghi Napoli [aggiornamento delle 11:17] - renst : @MarcoStac Ecco spiegato perché andò a morire a Napoli, tutto torna - DUVAFerdinando : RT @VincenzoMilani: Effettivamente me lo stavo chiedendo... ma com'è che #Lozano non se ne vuole andare??? Ora mi torna... #ForzaNapoliSe… - zazoomblog : Federalberghi Napoli: Salvatore Naldi torna alla guida degli albergatori napoletani - #Federalberghi #Napoli:… -