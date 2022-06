Marco Giallini contrario allo spostamento di Rocco Schiavone su Rai 1

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 giugno 2022), fiction Rai di successo, andata in onda per le prime stagioni su Rai 2, arriverà presto su Rai 1:sbarca su Rai 1, ma la scelta non piace in primis al suo protagonista,. Quest’ultimo, infatti, ospite al Taormina Film Festival ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha affermato: “Non la trovo una scelta giusta. È sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete. E poi Rai1 non la vedo mai, le cose che fanno non mi fanno impazzire”. Insommanon le manda a dire proprio a nessuno, nonostante Rai Fiction sia la casa di produzione che sta dietro ad uno dei personaggi più amati della ...