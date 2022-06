Marco Camisani Calzolari e Internetwork City il primo social network al mondo | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel Maggio del 1995, in un sottoscala in Via Melzi D’Eeril stava nascendo un’idea davvero rivoluzionaria. Dietro c’era l’intuizione di Claudio Cecchetto e la guida di Marco Camisani Calzolari: Internetwork City è il primo social network al mondo, uno spazio all’interno del quale gli utenti riuscivano a interagire, in un’epoca in cui la rete era un luogo dove le possibilità di interscambio erano ancora una eventualità futuristica. «Ai tempi di Internetwork City non c’era l’idea, né l’esigenza di un qualcosa del genere – dice a Giornalettismo Marco Camisani Calzolari -. La fruizione dei contenuti, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nel Maggio del 1995, in un sottoscala in Via Melzi D’Eeril stava nascendo un’idea davvero rivoluzionaria. Dietro c’era l’intuizione di Claudio Cecchetto e la guida diè ilal, uno spazio all’interno del quale gli utenti riuscivano a interagire, in un’epoca in cui laera un luogo dove le possibilità di interscambio erano ancora una eventualità futuristica. «Ai tempi dinon c’era l’idea, né l’esigenza di un qualcosa del genere – dice a Giornalettismo-. La fruizione dei contenuti, ...

