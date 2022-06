Juve | Ihattaren incanta in amichevole | 'Ricorda Ziyech'

Pubblicità

Superbtheus : @capuanogio Alla lista andrebbero aggiunti e considerati anche Israel, Beruatto, Ihattaren e forse Di Pardo. In pra… - VlnN94 : @alexpeldiero10 Modus operandi non nel sostituire i big, ma proprio nel fare il mercato. La Juve lo subisce, spesso… - LoreBas : @romeoagresti @GoalItalia Ihattaren che fine ha fatto? Rientra alla Juve o si prospetta una cessione? -

Juventus News 24

Lapunta ad incassare almeno 5 - 6 milioni di euro. Sul bomber dell'ultima Serie C ha messo ... Infine, l'Ajax va verso il riscatto diper 1 milione e 900 mila euro. Un tesoretto ......per averlo e garantire allaun super riscatto in caso di ritorno in A. Operazione complessiva non inferiore ai 5 - 6 milioni. Continua Brunori Zanimacchia Chibozo Israel Vrioni Marques... Ihattaren stupisce subito il nuovo allenatore dell'Ajax: «Sembra Ziyech» L'ex calciatore della Juventus, passato in Italia come una meteora, si sta riscoprendo con la maglia dell'Ajax, che dovrebbe riscattarne il cartellino ...Il Milan ha annunciato di aver rinnovato la propria partnership con Puma. Il brand tedesco continuerà a essere il fornitore tecnico dei rossoneri nelle prossime stagioni ...