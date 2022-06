Ius scholae alla Camera, cittadinanza minori con 5 anni di scuola. Ed è scontro (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento" dei 12 anni e "che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso". E' quanto si legge nel testo dello Ius scholae uscito dai lavori della commissione Affari costituzionali e che oggi approda nell'Aula della Camera per la discussione generale. Un testo approvato dopo un percorso ad ostacoli che ha visto la maggioranza spaccarsi e la Lega votare contro insieme ad Fdi. Basterà una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da parte di "un genitore legalmente residente in Italia o da chi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento" dei 12e "che abbia frequentato regolarmente per almeno cinqueuno o più cicli scolastici acquista laitaliana. Nel caso in cui la frequenza riguardi laprimaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso". E' quanto si legge nel testo dello Iususcito dai lavori della commissione Affari costituzionali e che oggi approda nell'Aula dellaper la discussione generale. Un testo approvato dopo un percorso ad ostacoli che ha visto la maggioranza spaccarsi e la Lega votare contro insieme ad Fdi. Basterà una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da parte di "un genitore legalmente residente in Italia o da chi ...

