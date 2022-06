Inter, grande entusiasmo per l’arrivo di Lukaku: ad accoglierlo un centinaio di tifosi (Di mercoledì 29 giugno 2022) I tifosi dell’Inter possono finalmente riabbracciare Romelu Lukaku. Il belga è arrivato questa mattina a Milano e in queste ore sta svolgendo le visite mediche per l”idoneità sportiva. L’attaccante è stato accolto da un centinaio di sostenitori fuori dalla sede del Coni con grande entusiasmo e calorosi cori di supporto. A breve arriverà anche la firma sul contratto e la successiva ufficialità che renderà Lukaku nuovamente un giocatore dell’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Idell’possono finalmente riabbracciare Romelu. Il belga è arrivato questa mattina a Milano e in queste ore sta svolgendo le visite mediche per l”idoneità sportiva. L’attaccante è stato accolto da undi sostenitori fuori dalla sede del Coni cone calorosi cori di supporto. A breve arriverà anche la firma sul contratto e la successiva ufficialità che renderànuovamente un giocatore dell’. SportFace.

