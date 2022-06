Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition, cambia le regole per gli amanti delle riprese a 360° ed in 6K (Di mercoledì 29 giugno 2022) Insta360 presenta la nuova ONE RS 1-Inch 360 Edition, realizzata in collaborazione con Leica, per video in risoluzione 6K ed immagini a 360 gradi in risoluzione 21 MP, equipaggiata con due sensori CMOS da 1 pollice che garantiscono una vasta gamma dinamica ed ottime prestazioni anche in condizioni di bassa luminosità. Scopriamo i dettagli. Il nuovo modello ONE RS 1-Inch 360 Edition di Insta360 – ComputerMagazine.itDopo averla vista in azione, bisogna ammettere che le migliorie apportate da Insta360 sono evidenti e significative: la nuova action camera ONE RS 1-Inch 360 Edition sfrutta le tecnologie FlowState, PureShot HDR, Shot Lab, livellamento dell’orizzonte ed intelligenza artificiale per rendere scatti e riprese ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)presenta la nuova ONE RS 1-360, realizzata in collaborazione con Leica, per video in risoluzione 6K ed immagini a 360 gradi in risoluzione 21 MP, equipaggiata con due sensori CMOS da 1 pollice che garantiscono una vasta gamma dinamica ed ottime prestazioni anche in condizioni di bassa luminosità. Scopriamo i dettagli. Il nuovo modello ONE RS 1-360di– ComputerMagazine.itDopo averla vista in azione, bisogna ammettere che le migliorie apportate dasono evidenti e significative: la nuova action camera ONE RS 1-360sfrutta le tecnologie FlowState, PureShot HDR, Shot Lab, livellamento dell’orizzonte ed intelligenza artificiale per rendere scatti e...

