I vaccini universali contro il Covid sono l' unico modo per non inseguire le varianti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Siamo arrivati ad un punto in cui vi è una domanda fondamentale a cui rispondere: serve una dose di richiamo della vaccinazioneSars-CoV2, basata sul somministrare a proteina Spike del ceppo Omicron BA.1? In altre parole, ora che quella variante non è più con noi, un vaccino direttoBA.1 è utile? BA.5 ha ormai conquistato molti paesi, e in poche settimane rappresenterà il 100 per cento o comunque una percentuale molto alta degli isolati anche da noi. Inoltre, senza in autunno potremmo avere ulterioriproblematiche, derivanti da Omicron o da un lignaggio diverso. Omicron BA.5 è molto diverso da BA.1 dal punto di vista del riconoscimento da parte del nostro sistema anticorpale, e questo si riflette nella minore protezione deie soprattutto nelle reinfezioni a poco tempo di distanza ...