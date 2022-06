Giacomo Leopardi, storia di un’anima (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno dei più grandi poeti dell’Ottocento italiano ed una delle figure più importanti del romanticismo e della letteratura mondiale in generale. Poeta, scrittore e filosofo, le opere di Giacomo Leopardi sono profonde riflessioni sul senso dell’esistenza umana. Scritti che trovano sfogo nei suoi concetti chiave come quello del pessimismo cosmico, della natura matrigna e nella ricerca del piacere. Giacomo Leopardi, una vita dedicata allo studio Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno del 1798 a Recanati in provincia di Macerata. E’ figlio dal conte Monaldo e da Adelaide dei Marchesi Antici. Il padre, grande studioso e appassionato delle arti, riesce in poco tempo a collezionare un’importante biblioteca. Questa diviene il rifugio e il luogo prediletto del giovane Giacomo che è ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uno dei più grandi poeti dell’Ottocento italiano ed una delle figure più importanti del romanticismo e della letteratura mondiale in generale. Poeta, scrittore e filosofo, le opere disono profonde riflessioni sul senso dell’esistenza umana. Scritti che trovano sfogo nei suoi concetti chiave come quello del pessimismo cosmico, della natura matrigna e nella ricerca del piacere., una vita dedicata allo studionasce il 29 giugno del 1798 a Recanati in provincia di Macerata. E’ figlio dal conte Monaldo e da Adelaide dei Marchesi Antici. Il padre, grande studioso e appassionato delle arti, riesce in poco tempo a collezionare un’importante biblioteca. Questa diviene il rifugio e il luogo prediletto del giovaneche è ...

