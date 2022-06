Francia, negata l'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi, Raffaele Ventura con il suo avvocato Parigi, 29 giugno 2022 - Rifiutata l'estradizione per i dieci ex terroristi italiani dell'estrema sinistra rifugiati in Francia. Oggi a Parigi la Corte d'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Parigi, Raffaele Ventura con il suo avvocato Parigi, 29 giugno 2022 - Rifiutata l'per i dieci exdell'estrema sinistra rifugiati in. Oggi a Parigi la Corte d'...

