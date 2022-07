Esposito: 'Lukaku è molto carico, io voglio tornare all'Inter' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quella di mercoledì 29 giugno è stata una lunga giornata di via vai dal Coni per l' Inter , con Romelu Lukaku e Kristjan Asllani che si sono recati in struttura per ottenere l'idoneità sportiva e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quella di mercoledì 29 giugno è stata una lunga giornata di via vai dal Coni per l', con Romelue Kristjan Asllani che si sono recati in struttura per ottenere l'idoneità sportiva e ...

Pubblicità

FraLauricella : #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Pinamonti ?Vidal ?Ranocchia ?Ko… - MarinaDzukaeva : RT @FabioAlampi: #Inter, nel giorno di #Lukaku e #Asllani (e di #Esposito) visite mediche anche per un nuovo arrivo per il settore giovanil… - FraLauricella : #Calciomercato A chi ha rinunciato l'Inter ?Conte ?Sensi ?Lukaku ?Hakimi ?Perisic ?Pinamonti ?Vidal ?Sanchez ?Rano… - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: #Esposito fuori dal CONI: '#Lukaku? Non pensavo di vederlo.' - BandieraInter : #Esposito fuori dal CONI: '#Lukaku? Non pensavo di vederlo.' -