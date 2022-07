Esce per un'escursione e scompare: scattano le ricerche per trovare la guida Michele Sensini (Di mercoledì 29 giugno 2022) FIASTRA - Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Michele Sensini , 47 anni, esperta guida escursionistica . È uscito per un'escursione in biciletta verso le 16.30 circa e da allora nessuno lo ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022) FIASTRA - Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di, 47 anni, espertaescursionistica . È uscito per un'in biciletta verso le 16.30 circa e da allora nessuno lo ...

Pubblicità

francescacheeks : La nuova era sta per iniziare! #bonsoir esce a mezzanotte ???? - lorepregliasco : Mi pare che tra 5 Stelle (o Conte?) e Lega (o Salvini?) sia in atto il gioco a chi sbatte la palpebra per primo: ne… - fattoquotidiano : Esce “Il principe blu e la stregaccia levaforze ammazzamuscoli”, una storia per raccontare e spiegare la Sla ai bam… - herondaisycore : io non entro su twitter per evitare spoiler di stranger e things e questa se ne esce così - CozzAndrea : @1926Azzurro La scelta dell’autoproduzione può essere remunerativa però, per lo stile in effetti è da anni che non… -