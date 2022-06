“È già tutto pronto” Matteo e Valeria di UeD | non è una bella notizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022)UeD, ma cosa succede? Sono trascorsi meno di tre mesi dal momento fatidico della scelta davanti alle telecamere di Maria De Filippi, ma anche se i diretti interessati restano in silenzio sembra che la loro relazione nata in tv non sia decollata fuori, nella vita vera. Già, il silenzio, quello è il problema per i fan del programma.Fatta eccezione per qualche foto postata e per un paio di uscite a cena insieme a Luca Salatino e a Soraia Cerruti,UeD non si sono mai mostrati particolarmente affiatati ai loro occhi. E questo non rispondere alle domande sulla presunta crisi di cui tutti parlano peggiora la situazione.UeD, è “” Tutti a chiedersi – e da settimane ormai – se ...