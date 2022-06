Di Marzio: “Le firme di Maldini e Massara sono previste per domani” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei rinnovi di Paolo Maldini e di Frederic Massara Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dei rinnovi di Paoloe di Frederic

Pubblicità

diegomazzieri4 : @_goodtime__ @ArmandoAreniell @F_Ray7 @wazzaCN Un affare è chiuso quando ci sono le firme, Di marzio gioca facile,… - LucaDColella : RT @pasqlaragione: Di Marzio: “Non è sfumato Renato Sanches, il Milan continua a flirtare con lui e con il Lille. Il Psg non ha fatto offer… - Livia_DiGioia : RT @pasqlaragione: Di Marzio: “Non è sfumato Renato Sanches, il Milan continua a flirtare con lui e con il Lille. Il Psg non ha fatto offer… - donnie_darko82 : RT @pasqlaragione: Di Marzio: “Non è sfumato Renato Sanches, il Milan continua a flirtare con lui e con il Lille. Il Psg non ha fatto offer… - lakakadonkey : RT @pasqlaragione: Di Marzio: “Non è sfumato Renato Sanches, il Milan continua a flirtare con lui e con il Lille. Il Psg non ha fatto offer… -