Civitavecchia, al via il Centro estivo alla scuola dell'Infanzia "Bambini di Beslan" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Civitavecchia – Partirà il 1 luglio 2022 il Centro estivo organizzato da Civitavecchia Servizi Pubblici in collaborazione con il Comune di Civitavecchia. Le attività verranno svolte fino al 12 agosto nella scuola dell'Infanzia comunale "Bambini di Beslan", attraverso un programma ricco di attività ludiche rivolto Bambini dai 3 agli 11 anni, svolto con il contributo economico comunale per venire incontro alle esigenze delle famiglie e per favorire l'inclusione di 10 Bambini con disabilità, inseriti nei tre gruppi sezione. Il personale AEC sarà impegnato in una variegata offerta di esperienze che permetterà di sostenere le famiglie in orario antimeridiano, nonostante l'inevitabile riduzione di posti ...

