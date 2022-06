Citroën C4 X ed ë-C4 X - La berlina si trasforma in fastback e sfida l' Arkana

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Non c'è bisogno di scomodare la capostipite BMW X6, precorritrice di qualche anno fa, o l'attuale diretta rivale Renault, per capire questa nuova tendenza, apparentemente inarrestabile, delle crossover-coupé. Archiviato il capitolo Cactus, laC4 già aveva mostrato le nuove linee ispirate a questo filone, oltre al ritorno alla nomenclatura originaria. Ma la sua linea rigorosamente hatchback (con il portellone posteriore) non le consentiva di sfondare su alcuni mercati dove le tre volumi dominano tradizionalmente (tipicamente, Medioriente e Nord Africa, ma anche Est Europa). Ecco, con l'aggiunta della "X", come sulla più grande C5 X, la C4 X diventa un'altra cosa rispetto alla normale C4: si allunga di 24 centimetri, tutti dietro, nello sbalzo posteriore (e quindi nel bagagliaio, ma anche a vantaggio dell'abitabilità). A metà strada tra C4 ...