Caldo record con temperature bollenti, ecco fino a quando: le previsioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Caldo record e rovente sull’Italia per almeno un’altra settimana, secondo le ultime previsioni meteo. Dopo i violenti temporali, Caronte tornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che dopo la quiete Caronte ci ritraghetterà nel Caldo infernale nei prossimi giorni: l’anticiclone africano imperverserà almeno fino al 6 luglio su tutta l’Italia. “E protagonista Caronte lo è già stato, decisamente: nuovo record oltre i 40°C a Roma, 42-44°C diffusi al Sud, picchi superiori in arrivo!”. NEL DETTAGLIO: Mercoledì 29. Al Nord: ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima più Caldo in giornata. Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –e rovente sull’Italia per almeno un’altra settimana, secondo le ultimemeteo. Dopo i violenti temporali, Caronte tornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che dopo la quiete Caronte ci ritraghetterà nelinfernale nei prossimi giorni: l’anticiclone africano imperverserà almenoal 6 luglio su tutta l’Italia. “E protagonista Caronte lo è già stato, decisamente: nuovooltre i 40°C a Roma, 42-44°C diffusi al Sud, picchi superiori in arrivo!”. NEL DETTAGLIO: Mercoledì 29. Al Nord: ultime note instabili sulle Alpi e Prealpi orientali, sole prevalente altrove e clima piùin giornata. Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole ...

