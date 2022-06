Calcio: Inter, entusiasmo e cori per Lukaku a visite mediche (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un centinaio di tifosi ha accolto Romelu Lukaku fuori dalla sede del Coni a Milano, dove l'attaccante belga ha svolto le visite mediche per l'idoneita' sportiva, prima della firma sul contratto che ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un centinaio di tifosi ha accolto Romelufuori dalla sede del Coni a Milano, dove l'attaccante belga ha svolto leper l'idoneita' sportiva, prima della firma sul contratto che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Alle 7 di stamani è iniziata la seconda avventura all'Inter di Romelu Lukaku, quando il centravanti belga è atterra… - Gazzetta_it : Sui social l’onda nerazzurra: “Risveglio migliore non esiste” #lukakuday - Gazzetta_it : Via al #Lukaku-bis: Romelu sbarca a Linate, in giornata le visite e la firma #lukakuday #Inter - helder39691713 : RT @cippiriddu: @FrancescoOrdine L'Inter è l'unica squadra della storia del calcio italiano ad aver perso uno Scudetto giocando uno sparegg… - STnews365 : Inter, in arrivo anche Asllani. Insieme a Lukaku, visite mediche e firma del contratto anche per il centrocampista… -