Calcio | Figlio Tacconi ' Con aiuto fisioterapisti primi passi per papà'

ciricandy_io : RT @SkySport: Stefano Tacconi, il figlio su Instagram: 'Papà ha fatto i suoi primi passetti' #SkySport #Tacconi - 410maxgioia : Calcio: figlio Tacconi, papà ha fatto primi passetti DAI CAZZO!!! Grande Srefano - SkySport : Stefano Tacconi, il figlio su Instagram: 'Papà ha fatto i suoi primi passetti' #SkySport #Tacconi - lorenzolume : mio figlio è un '99 che ha giocato a calcio ai massimi livelli. Il giocatore più forte che ha incontrato si chiama… - sportli26181512 : Stefano Tacconi, il figlio su Instagram: 'Papà ha fatto i suoi primi passetti': L'ex portiere della Juve e della Na… -

Lo scrive su Instagram Andrea Tacconi,dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano. L'ex calciatore, ricoverato dallo scorso 23 aprile presso l'ospedale di Alessandria a seguito ......famiglia che non poteva permettersi di pagare un intervento chirurgico maxillo - facciale al... cittadino acerrano, per giocare una partita disu uno sgangherato campetto di periferia, ...'Un'emozione indescrivibile', ha scritto il figlio dell'ex portiere su Instagram ALESSANDRIA (ITALPRESS) - 'Oggi, con l'aiuto dei fisioterapisti, ...