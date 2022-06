Barcellona, arriva il rilancio per Lewandowski: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Barcellona ha alzato l’offerta per arrivare a Robert Lewandowski: il polacco aspetta solo i blaugrana Il Barcellona non molla Lewandowski e il polacco aspetta con ansia gli spagnolo. Unica squadra in cui vuole andare l’attaccante in caso di addio al Bayern. Proprio per questo i blaugrana stanno alzando l’offerta per il centravanti e si sono spinti fino a 40 milioni più bonus. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilha alzato l’offerta perre a Robert: il polacco aspetta solo i blaugrana Ilnon mollae il polacco aspetta con ansia gli spagnolo. Unica squadra in cui vuole andare l’attaccante in caso di addio al Bayern. Proprio per questo i blaugrana stanno alzando l’offerta per il centravanti e si sono spinti fino a 40 milioni più bonus. Lo riporta Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

