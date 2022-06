Álvaro Morata ha già le idee chiare sul suo futuro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 28/06/2022 alle 22:01 est Il calciatore del Madrid pensa solo a restare all’Atlético de Madrid L’attaccante ha un contratto fino al 2024 con l’ente materasso Diego Pablo Simeone avrà Álvaro Morata quando la preseason inizierà il 7 luglio a Los Ángeles de San Rafael. Come riportato da ‘Cope’, il calciatore pensa solo a restare all’Atlético de Madriduna volta che la Juventus ha rifiutato di esercitare l’opzione di acquisto sull’attaccante. L’uomo di Madrid lo è convinto di riuscire al suo ritorno a Canillejas e solo un’offerta inconfutabile cambierebbe la sua voglia di indossare la maglia biancorossa. Va ricordato che l’attaccante ha suonato molto forte nello scorso mercato invernale per ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 28/06/2022 alle 22:01 est Il calciatore del Madrid pensa solo a restare all’Atlético de Madrid L’attaccante ha un contratto fino al 2024 con l’ente materasso Diego Pablo Simeone avràquando la preseason inizierà il 7 luglio a Los Ángeles de San Rafael. Come riportato da ‘Cope’, il calciatore pensa solo a restare all’Atlético de Madriduna volta che la Juventus ha rifiutato di esercitare l’opzione di acquisto sull’attaccante. L’uomo di Madrid lo è convinto di riuscire al suo ritorno a Canillejas e solo un’offerta inconfutabile cambierebbe la sua voglia di indossare la maglia biancorossa. Va ricordato che l’attaccante ha suonato molto forte nello scorso mercato invernale per ...

