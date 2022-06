Ucraina, Draghi: molto presto sì di Mosca a sblocco grano (Di martedì 28 giugno 2022) Per lo sblocco del grano in Ucraina il via libera della Russia dovrebbe arrivare "molto presto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G7 di Elmau."... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Per lodelinil via libera della Russia dovrebbe arrivare "". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa al termine del G7 di Elmau."...

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - Palazzo_Chigi : #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nos… - Palazzo_Chigi : #G7GER, Draghi: La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato è importante anche per l'#UE. L'Unione ha m… - placidopollicin : RT @AuroraLittleSun: G7, Draghi: 'Putin non deve vincere, uniti con Ucraina, se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono' Sospendere l… - ricgri68 : RT @francofontana43: Draghi: “Se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono” Ma scherziamo? L’Ucraina è un campione di democrazia? No! È… -