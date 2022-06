Temptation Island, Filippo Bisciglia fa chiarezza sulla cancellazione (Di martedì 28 giugno 2022) Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio per la prima volta dopo l’ufficialità della cancellazione di Temptation Island dal palinsesto televisivo dell’estate 2022. E lo ha fatto con un video messaggio accorato pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale è parso dispiaciuto quanto i fan, se non di più. “Ciao ragazzi questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuto andare in onda Temptation Island e quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così” ha esordito l’ex pupillo di Maria De Filippi, spiegando di essere stato letteralmente sommerso di domande da parte dei fan che si chiedevano i motivi di una simile decisione da parte di Mediaset. Filippo Bisciaglia orfano ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 giugno 2022)ha rotto il silenzio per la prima volta dopo l’ufficialità delladidal palinsesto televisivo dell’estate 2022. E lo ha fatto con un video messaggio accorato pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale è parso dispiaciuto quanto i fan, se non di più. “Ciao ragazzi questo è il periodo più o meno in cui sarebbe dovuto andare in ondae quindi l’intero programma. Purtroppo quest’anno non sarà così” ha esordito l’ex pupillo di Maria De Filippi, spiegando di essere stato letteralmente sommerso di domande da parte dei fan che si chiedevano i motivi di una simile decisione da parte di Mediaset.Bisciaglia orfano ...

Pubblicità

trash_italiano : Si sente la mancanza di Temptation Island? - trash_italiano : Ogni tanto il pensiero va a Rihanna che si starà chiedendo come mai quest’anno non sia ancora arrivato l’assegno pe… - chiaravillage : RT @AlineMedri: Tweet cronaca di un amore impossibile peccato non ci sia temptation island quest’anno altrimenti li avrei mandati https://t… - pimpi__06 : RT @trash_italiano: Si sente la mancanza di Temptation Island? - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Filippo Bisciglia agli appassionati di Temptation Island: “Mi fa tanto male non farlo” -