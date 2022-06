Scotland Yard commissariata: dopo scandali e falliti tentativi di riforma (Di martedì 28 giugno 2022) E' finita commissariata, Scotland Yard, l più famosa polizia del mondo. Infatti la Metropolitan Police di Londra - o Scotland Yard, come è comunemente chiamata - è da ieri, 28 giugno 2022, sottoposta a uno speciale regime di sorveglianza da parte dell'ispettorato generale delle forze di polizia e dei servizi di emergenza britannici (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services, o HMICFRS) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022) E' finita, l più famosa polizia del mondo. Infatti la Metropolitan Police di Londra - o, come è comunemente chiamata - è da ieri, 28 giugno 2022, sottoposta a uno speciale regime di sorveglianza da parte dell'ispettorato generale delle forze di polizia e dei servizi di emergenza britannici (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services, o HMICFRS) L'articolo proviene da Firenze Post.

