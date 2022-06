SBK, Honda scalpita: test a Misano con vista sul futuro (Di martedì 28 giugno 2022) Mancano poco più di venti giorni al prossimo round della Superbike, in programma sul fascinoso tracciato di Donington , e c'è chi non sta perdendo tempo per arrivarci davvero preparato. Stiamo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022) Mancano poco più di venti giorni al prossimo round della Superbike, in programma sul fascinoso tracciato di Donington , e c'è chi non sta perdendo tempo per arrivarci davvero preparato. Stiamo ...

Pubblicità

gianluc46298744 : @ClassicMotogp Honda RC 30 750cc...per me la SBK stradale più bella in circolazione. - gponedotcom : La Casa dell’Ala Dorata ha deciso di puntare sullo spagnolo per la gara del Sol Levante, affiancandogli per l'occas… -