Russia | oppositore Yashin condannato a 15 giorni di carcere

Ilya Yashin, uno dei pochi politici di opposizione rimasti in Russia oggi, 28 giugno, e' stato condannato dal tribunale di Mosca. La polizia lo ha fermato mentre passeggiava in un parco nel distretto Khamovniki di Mosca. La pena e' di 15 giorni di carcere. Il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca ha condannato Ilya Yashin, uno dei principali oppositori russi, a 15 giorni di arresto: lo riferisce Novaya Gazeta Europa.