Roma e i suoi Santi Patroni

C'è una festività per i Romani, che per seguito e adesione equivale al Natale. Ed è il 29 giugno, ovvero San Pietro e Paolo, ovvero i Protettori della Città. Probabilmente la vicinanza all'inizio dell'estate e la possibilità di allungare un "ponte" e farsi una settimana di ferie, fa sì che l'ultima settimana di giugno la maggior parte dei Romani assaporano la prima vacanza d'estate. Ma c'è un motivo e anche una storia che ci racconta il motivo per cui i due Santi sono stati messi insieme a protezione della città di Roma. I due apostoli arrivano a Roma per professare la fede di Dio dove entrambi trovano la morte. San Pietro lo arrestano e crocifiggono ma a testa in giù, come richiesto da lui, perché non poteva essere ucciso come Gesù. San Paolo è decapitato sulla via Laurentina e dal ...

