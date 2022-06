Piazza al Serchio LU | chiuso ponte sul fiume | si è abbassato di 15 cm

Pubblicità

Chiuso immediatamente un ponte in Toscana dove è stato riscontrato un abbassamento di 15 centimetri. Si tratta del ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, aal(Lucca), una struttura a tre campate in cemento armato. I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare una verifica strutturale a seguito della segnalazione dell'abbassamento ...Sormontata dalla Torre dell'Orologio la Rocca, da allora chiamata Ariostesca, emerge in tutta la sua imponenza inUmberto I; da qui imboccando Vicolo alsi attraversa un grande portale ...Si tratta del ponte di San Donnino sulla statale 445 della Garfagnana, a Piazza al Serchio (Lucca), una struttura a tre campate in cemento armato. I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare una ...I vigili del fuoco sono intervenuti per avviare una verifica strutturale a seguito della segnalazione dell'abbassamento anomalo. La circolazione è stata immediatamente vietata ...