Pallanuoto, Mondiali Budapest 2022: Setterosa in semifinale, Francia annientata 17-7 (Di martedì 28 giugno 2022) Il Setterosa vola in semifinale ai Mondiali di Budapest 2022: Francia annientata 17-7 nei quarti di finale del torneo femminile di Pallanuoto. Avvio di match un po’ contratto per le azzurre, che faticano ad andare a segno tra pali e belle parate della transalpina Collas. Poi però le azzurre del Ct Carlo Silipo fanno valere la loro superiorità, fisica e tecnica, dilagando soprattutto nel terzo quarto. La Francia non riesce ad andare a segno nemmeno in superiorità numerica (0/6) e vede così terminare la sua avventura iridata. Grande prestazione di Sofia Giustini, autrice di ben 6 gol. In semifinale l’Italia affronterà una tra Stati Uniti e Spagna per continuare a sognare. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Ilvola inaidi17-7 nei quarti di finale del torneo femminile di. Avvio di match un po’ contratto per le azzurre, che faticano ad andare a segno tra pali e belle parate della transalpina Collas. Poi però le azzurre del Ct Carlo Silipo fanno valere la loro superiorità, fisica e tecnica, dilagando soprattutto nel terzo quarto. Lanon riesce ad andare a segno nemmeno in superiorità numerica (0/6) e vede così terminare la sua avventura iridata. Grande prestazione di Sofia Giustini, autrice di ben 6 gol. Inl’Italia affronterà una tra Stati Uniti e Spagna per continuare a sognare. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL ...

