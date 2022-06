Nudi per la Vita, un ex professionista di Amici al timone del nuovo programma di spogliarelli! (Di martedì 28 giugno 2022) Nuova avventura in arrivo per un ex professionista di Amici che da Mediaset sbarcherà direttamente in Rai. Sono stati appena annunciati i nuovi palinsesti Rai per la stagione autunnale e non mancano certo le sorprese. Come vi avevamo già anticipato, a settembre verrà trasmesso il nuovo programma Nudi per la Vita. Al timone, era già noto che avremmo ritrovato Mara Maionchi. A sorpresa però la discografica sarà affiancata da un ballerino d’eccezione. Si tratta di Marcello Sacchetta. Ex professionista di Amici, Marcello ha deciso di abbandonare il ballo e dunque il programma lo scorso anno. In qualche puntata del talent, lo avevamo ritrovato nei panni di giudice esterno, ma il suo ruolo si era esaurito in poco tempo. Ora ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) Nuova avventura in arrivo per un exdiche da Mediaset sbarcherà direttamente in Rai. Sono stati appena annunciati i nuovi palinsesti Rai per la stagione autunnale e non mancano certo le sorprese. Come vi avevamo già anticipato, a settembre verrà trasmesso ilper la. Al, era già noto che avremmo ritrovato Mara Maionchi. A sorpresa però la discografica sarà affiancata da un ballerino d’eccezione. Si tratta di Marcello Sacchetta. Exdi, Marcello ha deciso di abbandonare il ballo e dunque illo scorso anno. In qualche puntata del talent, lo avevamo ritrovato nei panni di giudice esterno, ma il suo ruolo si era esaurito in poco tempo. Ora ...

Pubblicità

kleeiaa : In tutto questo sono rimasta a: “S’ILLUMINAVA E AVEVA IL SUONO DI UNA MELODIA LONTANAAA E BALLAVAMO A PIEDI NUDI PE… - stories_healthy : A piedi nudi nel bosco per ritrovare il benessere psicofisico - CinziaBancone : RT @TvTalk_Rai: 'Rai2 è la rete sulla quale tutti noi direttori di genere dobbiamo lavorare di buona lena. Tra le novità intrattenimento, i… - apiedi_nudi : @antoviaEmilia buongiorno Antonio, ancora dell'idea di partecipare con un autoscatto simbolico per la cura di parc… - TvTalk_Rai : 'Rai2 è la rete sulla quale tutti noi direttori di genere dobbiamo lavorare di buona lena. Tra le novità intratteni… -